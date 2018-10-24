Новачок Динамо міг опинитсья в Брюгге

Новачок київського Динамо Міккель Дуелунд розповів, що міг опинитися в бельгійському Брюгге.

Про це повідомляє sport.ua.

"Брюгге - відмінний клуб. Я міг продовжити кар'єру саме там. У минуле трансферне вікно я думав, що перейду в Брюгге. З чемпіонату Данії в Бельгію відбувається багато трансферів. Але історія вже написана. У будь-якому випадку, Динамо величніший клуб, ніж Брюгге".