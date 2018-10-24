Ворскла вирушила на матч з Карабахом

Ворскла полетіла в Азербайджан на чергову гру групового етапу Ліги Європи проти Карабаху.

Про це повідомляє zbirna.com.

На цей матч головний тренер полтавців Василь Сачко взяв 22 футболіста.

Воротарі: Богдан Шуст, Олександр Ткаченко.

Захисники: Олександр Чижов, Ардін Даллку, Євген Мартиненко, Андро Гіоргадзе, Володимир Чеснаков, Вадим Сапай, Ігор Пердута, Артур, Тарас Саків.

Півзахисники: В'ячеслав Шарпар, Олександр Скляр, Артем Габелок, Наджиб Якубу, Павло Ребенок, Мар'ян Мисик, Володимир Одарюк.

Нападаючий: Владислав Кулач, Юрій Коломоєць, Карека, Михайло Сергійчук.

Нагадаємо, у 12-му турі УПЛ Динамо перемогло у гостях Ворсклу з рахунком 1:0.

Супряга відзначився першим асистом за Динамо, після переходу до київського клубу.

Джерело - zbirna.