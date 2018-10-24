Ворскла вирушила на матч з Карабахом

Ворскла полетіла в Азербайджан на чергову гру групового етапу Ліги Європи проти Карабаху.
Про це повідомляє zbirna.com.
На цей матч головний тренер полтавців Василь Сачко взяв 22 футболіста.
Воротарі: Богдан Шуст, Олександр Ткаченко.
Захисники: Олександр Чижов, Ардін Даллку, Євген Мартиненко, Андро Гіоргадзе, Володимир Чеснаков, Вадим Сапай, Ігор Пердута, Артур, Тарас Саків.
Півзахисники: В'ячеслав Шарпар, Олександр Скляр, Артем Габелок, Наджиб Якубу, Павло Ребенок, Мар'ян Мисик, Володимир Одарюк.
Нападаючий: Владислав Кулач, Юрій Коломоєць, Карека, Михайло Сергійчук.
Нагадаємо, у 12-му турі УПЛ Динамо перемогло у гостях Ворсклу з рахунком 1:0.
Супряга відзначився першим асистом за Динамо, після переходу до київського клубу.
Джерело - zbirna.