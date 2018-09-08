Гол динамівця приніс перемогу молодіжці Данії над Фінляндією

У непростому матчі молодіжна збірна Данії спромоглася перемогти Фінляндію – 2:0.

Вони продовжують очолювати групу 3 відбору до Євро-2019 (U-21), випереджаючи найближчого переслідувача — Польщу, лише на одне очко. Свого головного конкурента скандинави приймуть 12 жовтня, а у наступному поєдинку 11 вересня зіграють на виїзді з Литвою.

Відзначимо, що на поєдинок з Фінляндією у стартовому складі збірної Данії вийшов новоспечений динамівець Міккель Дуелунд. Атакуючий півзахисник відкрив рахунок у зустрічі на 25-й хвилині. Міккель провів майже повний матч. Його замінили лише на 89-й хвилині.

Нагадаємо, збірна України перемогла Латвію у матчі відбору до Євро 2019

Відеоогляд гри за посиланням.

Джерело - Чемпіон.