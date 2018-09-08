Мій профіль

Лопатецька обіграла першу ракетку турніру на шляху до півфіналу US Open. ВІДЕО

Сьогодні 08:28 776
Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію
Вчора 19:00 7480
Шевченко: Ми знали наші сильні якості
Вчора 09:58 1053
Де купити футболку збірної України, або чому Joma - це добре (ОНОВЛЕНО)
Вчора 09:33 4406 4
Як Шевченко відвойовував українських вболівальників у поліції. ВІДЕО
Вчора 09:16 8012
Українці заспівали славнозвісну пісню про Путіна перед грою з чехами. ВІДЕО
Вчора 08:10 3519
Коноплянка показав за рахунок чого збірна України перемогла чехів. ВІДЕО
Вчора 07:51 4328 1
Блоги
Бійцю ММА видалили око після бою. ФОТО
Бійцю ММА видалили око після бою. ФОТО Валерій Ручка
Сьогодні 00:19 1080
Очима вболівальників: як Зінченко перемогу збірній приніс. ВІДЕО
Очима вболівальників: як Зінченко перемогу збірній приніс. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 14:31 2826 2
Ракицький "забув" де серце під час звучання гімну. ФОТО
Ракицький "забув" де серце під час звучання гімну. ФОТО Максим Буйдин
Вчора 12:51 4469 2
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:31 Футбол На матчі Ліги Європи Ворскла продала понад три тисячі квитків 143
11:16 Стрільба Костевич тріумфувала на Чемпіонаті світу в Кореї, перестрілявши росіянку 216
10:53 Теніс Неймовірні розіграші Цуренко на US Open: ви маєте це побачити. ВІДЕО 177
10:26 Футбол Гол динамівця приніс перемогу молодіжці Данії над Фінляндією 257
10:04 Плавання Говоров — бронзовий призер етапу Кубка світу з плавання. ФОТО 206
09:45 Футбол Перемога, яку ледь не втратили: як молодіжка України переграла Латвію. ВІДЕО 670
09:29 Бокс Гарсія про Усика: Він пекельний боєць 672
09:10 Теніс Джокович - фіналіст чоловічого US Open 282
08:28 Теніс Лопатецька обіграла першу ракетку турніру на шляху до півфіналу US Open. ВІДЕО 776
00:35 Футбол Англія зіграє з Іспанією та інші заключні матчі першого туру Ліги націй 1851
00:19 Єдиноборства Бійцю ММА видалили око після бою. ФОТО 1080
7 Вересня 2018
23:57 Теніс Ястремська програла у чвертьфіналі турніру в США 404
23:43 Футбол Головко розкритикував молодого півзахисника Динамо 2077
23:32 Теніс Українка пробилася до чвертьфіналу юніорського US Open 524
23:13 Футбол Як новачки збірної України співали на посвяті в команду. ВІДЕО 726
22:55 Футбол Коноплянка подякував уболівальникам за підтримку в матчі з чехами. ФОТО 791
22:36 Футбол Вболівальники, яких затримала поліція Чехії, заплатять кругленьку суму штрафу 800
22:14 Бокс Лебедєв сумнівно нокаутував суперника і наблизився до бою з Усиком. ВІДЕО 1138
21:44 Легка атлетика Рижикова представлятиме Європу на Континентальному кубку IAAF. ФОТО 419
21:25 Футбол Новачок Динамо відзначився за збірну Данії 916
21:04 Футбол Молодіжна збірна України обіграла однолітків з Латвії 752
20:43 Футбол Швед забив фантастичний гол у ворота молодіжної збірної Латвії. ВІДЕО 2241 1
20:30 Футбол Грізманн розповів чому відмовив Барселоні 601
20:08 Футбол У Шахтарі прокоментували інформацію про купівлю Ахметовим ще одного клубу 10642 1
19:50 Футбол Італія - Польща: де дивитися матч Ліги націй 1076

Гол динамівця приніс перемогу молодіжці Данії над Фінляндією

Сьогодні 10:26 257 0
Гол динамівця приніс перемогу молодіжці Данії над Фінляндією

У непростому матчі молодіжна збірна Данії спромоглася перемогти Фінляндію – 2:0.

Вони продовжують очолювати групу 3 відбору до Євро-2019 (U-21), випереджаючи найближчого переслідувача — Польщу, лише на одне очко. Свого головного конкурента скандинави приймуть 12 жовтня, а у наступному поєдинку 11 вересня зіграють на виїзді з Литвою.

Відзначимо, що на поєдинок з Фінляндією у стартовому складі збірної Данії вийшов новоспечений динамівець Міккель Дуелунд. Атакуючий півзахисник відкрив рахунок у зустрічі на 25-й хвилині. Міккель провів майже повний матч. Його замінили лише на 89-й хвилині.

Нагадаємо, збірна України перемогла Латвію у матчі відбору до Євро 2019

Відеоогляд гри за посиланням.

Джерело - Чемпіон.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()