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Динамо підписало данського вундеркінда

Вчора 22:20 608 0
Динамо підписало данського вундеркінда
Міккел Дуелунд

Київське Динамо підписало контракт з гравцем молодіжної збірної Данії Міккелем Дуелундом.

Про деталі трансферу півзахисника Мідтьюлланду поки невідомо. Хавбек буде виступати під 99-им номером.

"Я довго чекав цього. З нетерпінням чекаю моменту, коли почну працювати у команді", - прокоментував підписання угоди сам данський футболіст.

Нагадаємо, Динамо та Ворскла дізналися своїх суперників на груповому етапі Ліги Європи.

Також, Динамо буде транслювати свої матчі в інтернеті.

Джерело - champion.com.ua.

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