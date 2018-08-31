Динамо підписало данського вундеркінда

Київське Динамо підписало контракт з гравцем молодіжної збірної Данії Міккелем Дуелундом.

Про деталі трансферу півзахисника Мідтьюлланду поки невідомо. Хавбек буде виступати під 99-им номером.

"Я довго чекав цього. З нетерпінням чекаю моменту, коли почну працювати у команді", - прокоментував підписання угоди сам данський футболіст.

Нагадаємо, Динамо та Ворскла дізналися своїх суперників на груповому етапі Ліги Європи.

Також, Динамо буде транслювати свої матчі в інтернеті.

Джерело - champion.com.ua.