ФІФА може заборонити проведення матчів Ла-Ліги в США

ФІФА може заборонити проведення матчу 21-го туру іспанської Прімери між Жироною та Барселоною на території США.

Про це повідомляє ukrinform.ua.

Відповідне питання буле розглянуто на засіданні Ради ФІФА в п’ятницю, 26 жовтня.

"Із великою ймовірністю рада накладе заборону на проведення зустрічі в Маямі і тим самим підтримає позицію Федерації футболу Іспанії, яка, як уже повідомлялося раніше, вважає, що перенесення гри в США не відповідає законам і умовам телевізійних договорів, а також може нашкодити уболівальникам та іншим 18-ти клубам чемпіонату", - йдеться в повідомленні.

Раніше президент Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) Джанні Інфантіно зазначив, що принцип футболу в тому і полягає. що домашні матчі мають проводитися вдома, а не на території чужої країни.

При цьому президент Прімери Хав'єр Тебас неодноразово висловлював впевненість, що зустріч відбудеться в США.

Нагадаємо, Барселона перемогла Севілью у матчі лідерів Ла-Ліги.

Також, Україна зробить новий стрибок у рейтингу ФІФА.

Джерело - ukrinform.ua.