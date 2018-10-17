Україна зробить новий стрибок у рейтингу ФІФА. ФОТО

Збірна України знову покращить свій показник у рейтингу ФІФА.

Про це повідомляє dynamomania.com.

У вересні команда Андрія Шевченка досягнула найбільшого прогресу серед усіх збірних світу, піднявшись на 29-е місце в рейтингу ФІФА. Зараз же Україна вийшла на 27-й рядок та обігнала своїх майбутніх суперників у 4-му матчі Ліги націй. Словаччина опуститься із 26-го на 28-е місце. Українці збільшили кількість своїх балів на 9, до 1490. Серед європейських збірних наша команда перебуває на 17-й сходинці.

У топ-10 національних команд світу зміни незначні. Бразилія, Хорватія, Португалія, Швейцарія, Іспанія та Данія зберегли свої позиції. А ось Бельгія вперше в історії стала одноосібним лідером, посунувши чемпіонів світу Францію на 1 бал.

Англія випередила Уругвай та увійшла до грона 5-и найкращих збірних. Німеччина продовжила падіння на 2 щаблі, ставши 14-ю. Польща випала з двадцятки (мінус 3 позиції, найбільший регрес у топ-20) і тепер лише 21-а. У Швеції мінус 2 місця – з 15-го на 17-е.

Натомість Колумбія (11-а) обійшла німців, аргентинців та чилійців. Італія (19-а) та Нідерланди (15-і) покращили свій рейтинг на одне і 2 місця.

Нагадаємо, за новими правилами на рейтинг ФІФА впливають не лише результати команд та значення матчу (офіційний чи товариський), а й сила суперника, а також різниця між реальним та очікуваним підсумком гри.

Нагадаємо, росіяни не згодні з вибором ФІФА, щодо найкращих вболівальників світу.

Джерело - dynamomania.com.