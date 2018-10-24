Мінськ претендує на фінал Суперкубка УЄФА

Білоруська федерація футболу знову заявила про інтерес провести матч за Суперкубок УЄФА в Мінську.

Про це повідомляє prosportua.com.

Поєдинок може пройти на оновленому стадіоні Динамо.

Конкурс з приводу вибору стадіону, де відбудеться Суперкубок УЄФА 2021 року розпочався 28 вересня 2018 року.

Висловити зацікавленість в проведенні матчу асоціації можуть до 26 жовтня цього року.

Заявки всіх зацікавлених асоціацій повинні бути спрямовані в УЄФА до 15 лютого 2019 року.

Виконком УЄФА назве асоціацію, яка буде приймати матч за Суперкубок УЄФА в 2021 році, в травні / червні 2019 року.

Нагадаємо, раніше зацікавленість до цього турніру проявляла Україна.

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Джерело - prosportua.com.