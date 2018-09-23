В Україні пройде фінал ще одного європейського трофею

В Україні можуть провести фінал Суперкубка УЄФА.

Про це повідомляє Сегодня, з посилання на слова президента ФФУ Андрія Павелко.

"Час у нас є. Наступна заявка буде на 2021 рік. Рішення про проведення такого матчу буде прийматися на виконкомі, коли і в якому вигляді ми її подаємо. Місцем проведення Суперкубка УЄФА може стати НСК Олімпійський, який вже приймав фінал Ліги чемпіонів в 2018 році".

У Суперкубку УЄФА грають переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

У цьому сезоні фінал пройшов у Таллінні.

У битві за трофей зійшлися дві мадридські команди - Реал і Атлетіко. Основний час завершився внічию, а в додатковий Атлетіко обіграв Реал - 4:2.

Раніше, Павелко заявив, що збірна зіграє в Полтаві або Дніпрі.

Джерело - Сегодня.