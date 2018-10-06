Легенда дня: 43 роки тому Динамо виграло Суперкубок УЄФА

6-го жовтня 1975-го року київське Динамо виграло Суперкубок УЄФА у грізної Баварії 3:0, за сумою двох матчів.
У першому матчі, в Мюнхені, Динамо мінімально перемогло завдяки голу Олега Блохіна на 66-й хвилині.
Другий матч проходив на заповненому вщент Республіканському (тепер Олімпійському) стадіоні.
Під завісу першого тайму Блохін вразив ворота німців.
На початку другої половини гри Блохін оформив дубль і закрив усі питання про переможця пари.
Суперкубок УЄФА
6 жовтня, 1975
Динамо - Баварія 2:0 (0:1, 0:1)
Голи: 1:0 - 40 Блохін, 2:0 - 53 Блохін
Джерело - Чемпіон.