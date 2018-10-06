Легенда дня: 43 роки тому Динамо виграло Суперкубок УЄФА

6-го жовтня 1975-го року київське Динамо виграло Суперкубок УЄФА у грізної Баварії 3:0, за сумою двох матчів.

У першому матчі, в Мюнхені, Динамо мінімально перемогло завдяки голу Олега Блохіна на 66-й хвилині.

Другий матч проходив на заповненому вщент Республіканському (тепер Олімпійському) стадіоні.

Під завісу першого тайму Блохін вразив ворота німців.

На початку другої половини гри Блохін оформив дубль і закрив усі питання про переможця пари.

Суперкубок УЄФА

6 жовтня, 1975

Динамо - Баварія 2:0 (0:1, 0:1)

Голи: 1:0 - 40 Блохін, 2:0 - 53 Блохін

Джерело - Чемпіон.