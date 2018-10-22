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Шаблій розповів деталі про операцію Ярмоленка

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Шаблій розповів деталі про операцію Ярмоленка

Агент півзахисника Вест Гема Андрія Ярмоленка Вадим Шаблій розповів про операцію лідера збірної України.

Його слова цитує Xsport.

"Відразу після матчу зробили УЗД. До вечора ми вже знали діагноз. Призначили операцію, яка була вранці. Все тривало близько двох годин і відбулося добре. Лікарі зараз розпишуть для Андрія курс реабілітації. У Вест Гемі всі дуже переживають. Ви ж читали інтерв'ю тренера, вболівальників. Клуб поставився до Андрія дуже професійно і зробив все для того, щоб операцію провели якомога швидше. Сподіваємося, відновлення займе менше, ніж півроку", — наголосив Шаблій.

Нагадаємо, Ярмоленко отримав страшну травму в матчі проти Тоттенгема.

Раніше повідомлялося, що українець пропустить півроку.

Джерело - Xsport.

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