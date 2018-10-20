Моурінью розповів про сутичку з тренером Челсі. ВІДЕО

Головний тренер МЮ Жозе Моурніью прокоментував сутичку з асистентом Мауріціо Саррі під час гри з Челсі.
Про це повідомляє BBC.
"Що сталося в кінцівці? Та досить вам, я можу розповідати про те, які класні були 97 хвилин гри, а ви концентруєтесь на такому. Я нічим не роздратований. Що стосується інциденту з асистентом Саррі, то він підійшов до мене і вибачився, я сказав йому забути про це", - сказав португалець.
Моурінью накинувся на асистента тренера Челсі, після того, як лондонці зрівняли рахунок у матчі з МЮ.
Things got heated on the touchline after Ross Barkley's equaliser. pic.twitter.com/Dy4bClcEBs— ESPN FC (@ESPNFC) 20 жовтня 2018 р.
Нагадаємо, Челсі на останніх секундах матчу з Манчестер Юнайтед врятувався від поразки.
У іншому матчі 9-го туру чемпіонату Англії між Вест Гемом та Тоттенгемом Андрій Ярмоленко зазнав травми.
Джерело - BBC.