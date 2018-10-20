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Моурінью розповів про сутичку з тренером Челсі. ВІДЕО

Вчора 23:18 266 0
Моурінью розповів про сутичку з тренером Челсі. ВІДЕО

Головний тренер МЮ Жозе Моурніью прокоментував сутичку з асистентом Мауріціо Саррі під час гри з Челсі. 

Про це повідомляє BBC. 

"Що сталося в кінцівці? Та досить вам, я можу розповідати про те, які класні були 97 хвилин гри, а ви концентруєтесь на такому. Я нічим не роздратований. Що стосується інциденту з асистентом Саррі, то він підійшов до мене і вибачився, я сказав йому забути про це", - сказав португалець. 

Моурінью накинувся на асистента тренера Челсі, після того, як лондонці зрівняли рахунок у матчі з МЮ. 

Нагадаємо, Челсі на останніх секундах матчу з Манчестер Юнайтед врятувався від поразки

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Джерело - BBC.

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