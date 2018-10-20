Моурінью розповів про сутичку з тренером Челсі. ВІДЕО

Головний тренер МЮ Жозе Моурніью прокоментував сутичку з асистентом Мауріціо Саррі під час гри з Челсі.

Про це повідомляє BBC.

"Що сталося в кінцівці? Та досить вам, я можу розповідати про те, які класні були 97 хвилин гри, а ви концентруєтесь на такому. Я нічим не роздратований. Що стосується інциденту з асистентом Саррі, то він підійшов до мене і вибачився, я сказав йому забути про це", - сказав португалець.