Моурінью розповів про сутичку з тренером Челсі. ВІДЕО

Головний тренер МЮ Жозе Моурніью прокоментував сутичку з асистентом Мауріціо Саррі під час гри з Челсі.

Про це повідомляє BBC.

Моурінью накинувся на асистента тренера Челсі, після того, як лондонці зрівняли рахунок у матчі з МЮ.

Things got heated on the touchline after Ross Barkley's equaliser. pic.twitter.com/Dy4bClcEBs