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Реал визначився із долею Лопетегі

Вчора 22:53 717 0
Реал визначився із долею Лопетегі

Реал вирішив звільнити Хулена Лопетегі з посади головного тренера. 

Про це повідомляє Marca. 

Існує велика ймовірність, що Реал до матчу Ліги чемпіонів проти чеської Вікторії, який відбудеться 23 жовтня, буде готувати інший фахівець.

За даними видання, основним кандидатом на заміну Лопетегі є Сантьяго Соларі, який очолює другу команду мадридців - Кастілью. Іншим претендентом на посаду є Гуті, який входить в тренерський штаб турецького Бешикташа.

Соларі виступав за Реал з 2000 до 2005 року. Гуті грав за мадридський клуб з 1994 до 2010 року.

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Джерело - Marca.

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