Петряк: Зрадів, коли дізнався, що Ребров очолить Ференцварош

Український хавбек Ференцвароша, який очолює Сергій Ребров, Іван Петряк задоволений своєю грою.

Про це розповів сам гравець.

"У Ференцвароші у мене відкрилося друге дихання. Після періоду, коли я довго не грав, бажання проявити себе було просто величезне",- говорить Іван.

Також футболіст поділився враженнями щодо призначення Сергія Реброва головним тренером команди.

"Зрадів, коли дізнався, що Ребров очолить клуб. Перш за все, я знав його, як легенду українського футболу. Не раз у складі Зорі перетинався з Станіславовичем, коли він тренував Динамо", – підсумував Петряк для видання Команда №1.

Зазначимо, Петряк забив вже 4 голи в угорській першості.

Нагадаємо, у центральному матчі чемпіонату Угорщини перемогу Ференцварошу приніс гол українця Івана Петряка.

Крім цього, Артем Мілевський допоміг Кішварді здобути першу домашню перемогу у чемпіонаті Угорщини.

Джерело - zbirna.com.