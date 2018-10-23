Хаві хоче очолити Барселону

Екс-футболіст Барселони і збірної Іспанії Хаві, який нині виступає в Аль-Саддам заявив, що завершить кар'єру в 2019 році.

Слова півзахисника наводить Corriere dello Sport.

"Я хочу виграти з клубом азійську Лігу чемпіонів. Було б здорово поборотися за трофей цього сезону. На 99% цей сезон стане останнім для мене. У 39 років уже нормально втомлюватися від футболу. Настає час змінювати курс. Я думаю про тренерську кар'єру і вже пройшов курси UEFA Pro. Моя мрія — очолити Барселону. Зараз ще не час для анонсів або прощань, але я точно знаю, що буду робити", — заявив Хаві.