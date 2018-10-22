21 рік тому Динамо знищило Барселону на Камп Ноу. ВІДЕО

Натерпівшись від Барселони в попередні роки, футболісти київського Динамо сповна відігралися в груповому турнірі Ліги чемпіонів сезону 1997/98.

Обидва матчі сміливо можна включати в розділ Золотої історії українського футболу. Бути може, в першому випадку каталонці і можуть поскаржитися на недооцінку суперника, з яким вони справлялися в попередні роки. Однак перед грою на Ноу Камп наставник Барселони Луї ван Гал не втомлювався повторювати, що поразка в Києві було прикрим непорозумінням, і в другому поєдинку його підопічні поставлять суперника на місце

А вийшло все з точністю до навпаки - Каталонія стала свідком приголомшливої ​​поразки гранатово-синіх і бенефісу молодого Андрія Шевченка.

Барселона (Іспанія) - Динамо (Київ) - 0:4 (0:3)

Голи: Шевченко, 9, 32, 44-пен, Ребров, 79.

Барселона: Вітор Байя, Феррер, Коуту, Оскар (Надаль, 71), Фігу, Джованні (Амор, 53), Рівалдо, Серхі, Чирич, Селадес, Райцигер.

Динамо: Шовковський, Лужний (Волосянко, 59), Головко, Ващук, Дмитрулін, Калитвинцев (Максимов, 46), Косівський, Шевченко, Ребров, Гусін (Михайленко, 60), Хацкевич.

Нагадаємо, що 64 роки тому Динамо вперше виграло Кубок СРСР.

Раніше повідомлялося, що 57 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі.

Джерело - Чемпіон.

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