Юнацька Ліга УЄФА: Шахтар у більшості не втримав перемогу над МанСіті

У юнацькій Лізі УЄФА відбувся матч третього туру групового етапу.

Донецький Шахтар у селищі Високому на останніх хвилинах втратив перемогу над Манчестер Сіті.

З 62 хвилини гірники грали у більшості, але це не допомогло перемогти.

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Кулаков на 73-й хвилині відкрив рахунок, а вже на останній компенсованій хвилині містяни зрівняли рахунок.

Юнацька ліга УЄФА

3 тур

23 жовтня

Шахтар U-19 — Манчестер Сіті U-19 1:1 (0:0)

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Шахтар: Трубін, Конопля (Романюк, 90+4), Муравський, Якуба, Рудавський, Чех, Кащук (Холод, 82), Криськів (Судаков, 68), Кулаков, Бондаренко, Мудрик (Біблик, 90+3).

Манчестер Сіті: Андерсон, Діонкоу (Фрімпоунг, 85), Рослер, Гарвуд-Белліс, Огбета, Гомес, Поведа, Бернабе (Річардс, 60), Туайзі (Гарре, 85), Нмеча, Матондо.

Голи: 1:0 — 73 Кулаков, 1:1 — 90+5 Гарвуд-Белліс.

Попередження: 30 Нмеча, 37 Криськів, 50 Бернабе, 62 Нмеча, 72 Діонкоу.

Вилучення: 62 Нмеча.

Сьогодні, 23 жовтня, читайте текстову трансляцію матчу Шахтар — Манчестер Сіті на нашому сайті.

Джерело - Чемпіон.