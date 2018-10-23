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Юнацька Ліга УЄФА: де дивитися матч Шахтар — Манчестер Сіті

Сьогодні 10:54 236 0
Юнацька Ліга УЄФА: де дивитися матч Шахтар — Манчестер Сіті

У юнацькій Лізі УЄФАрозпочинається третій тур, в якому донецький Шахтар U-19 у Харкові прийме Манчестер Сіті U-19.

Матч почнеться 23 жовтня о 12 годині.

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Трансляцію гри покаже телеканал Футбол 2.

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Також можна переглянути матч Шахтар U-19 — Манчестер Сіті U-19 на онлайн-ресурсі Oll.TV. Трансляція платна.

Слідкуйте за текстовою трансляцією матчу основних складів у режимі реального часу на нашому сайті.

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Джерело - Чемпіон.

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