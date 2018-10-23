Хачеріді: Для мене Динамо — №1

Колишній захисник Динамо Євген Хачеріді розповів про можливий перехід в Шахтар.

Його слова наводить FootballHUB.

"Складно сказати... Спочатку загорівся, потім минув час, і — ні. Воно й добре, що все так закінчилося. Я не хочу обманювати, кажу так, як є. Тоді (у 2013 році - ред.) Переговори відбувалися кожен день. І Даріо...