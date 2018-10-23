Хачеріді: Для мене Динамо — №1

Колишній захисник Динамо Євген Хачеріді розповів про можливий перехід в Шахтар.
Його слова наводить FootballHUB.
"Складно сказати... Спочатку загорівся, потім минув час, і — ні. Воно й добре, що все так закінчилося. Я не хочу обманювати, кажу так, як є. Тоді (у 2013 році - ред.) Переговори відбувалися кожен день. І Даріо...
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Добре, що все так закінчилося, що я залишився в "Динамо" і підписав новий контракт. Я не шкодую. Для мене Динамо — №1", — сказав Хачеріді.
Нагадаємо, Хачеріді пояснив ,чому показав щитки.
Джерело - FootballHUB.