Я українець і люблю Україну - Хачеріді розповів чому показав свої щитки російським вболівальникам

Захисник ПАОКа Євген Хачеріді не просто так показав свої щитки вболівальникам московського Спартака.

Про це розповів сам футболіст.

"Я ж не просто так показав щитки. Коли ми просто йдемо плескати до нашого сектору, а там за воротами сектор Спартака. Вони-всякі пальці показують і так далі. Я ж російську знаю, я знаю, що вони говорять. Ну і я трохи не стримався. я розумів, що не можна ніякі пальці показувати, тому що може бути все, що завгодно. Я показав щитки.

Потім у мене були проблеми з президентом. Подзвонив син президента і сказав: Що ти робиш, мій батько - росіянин, а ти демонструєш таку неповагу. Я нічого такого не показав. Просто показав щитки. Я українець і я люблю Україну. "- сказав Хачеріді.