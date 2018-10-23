Арсенал здолав Лестер в АПЛ. ВІДЕО

У матчі дев'ятого туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал без проблем розібрався із Лестером.

Каноніри здобули перемогу з рахунком 3:1 та забили не лише у ворота суперника, а й у свої.

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До вашої уваги відеоогляд матчу.

Чемпіонат Англії

Англійська Прем'єр-ліга

9 тур

22 жовтня

Арсенал — Лестер 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 — 31 автогол Бельєріні, 1:1 — 45 Езіл, 2:1 — 63 Обамеянг, 3:1 — 66 Обамеянг.

Нагадаємо, днями свій день народження відсвяткував Арсен Венгер.

А гравець Арсеналу потрапив у ТОП-10 молодих футболістів АПЛ.

Джерело - Чемпіон.