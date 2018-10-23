Арсенал здолав Лестер в АПЛ. ВІДЕО

У матчі дев'ятого туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал без проблем розібрався із Лестером.
Каноніри здобули перемогу з рахунком 3:1 та забили не лише у ворота суперника, а й у свої.
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До вашої уваги відеоогляд матчу.
Чемпіонат Англії
Англійська Прем'єр-ліга
9 тур
22 жовтня
Арсенал — Лестер 3:1 (1:1)
Голи: 0:1 — 31 автогол Бельєріні, 1:1 — 45 Езіл, 2:1 — 63 Обамеянг, 3:1 — 66 Обамеянг.
Нагадаємо, днями свій день народження відсвяткував Арсен Венгер.
А гравець Арсеналу потрапив у ТОП-10 молодих футболістів АПЛ.
Джерело - Чемпіон.