Топ-10 найкращих молодих гравців АПЛ. ВІДЕО

Авторитетне видання Transfermarkt, зробило добірку з найкращих гравців АПЛ, спираючись на їх трансферну вартість.

10. Тімоті Фосу-Менса

На 10-й позиції опинився 20-річний гравець Манчестер Юнайтед Тімоті Фосу-Менса, який займає позицію центрального захисника.

Наразі нідерландець виступає за Фулгем на правах оренди.

За Манчестер Юнайтед Тімоті провів 12 ігор у 2016-у році, минулого сезону молодий талант провів 21 матч виступаючи за Крістал Пелес.

Цього сезону Менса провів лише один матч в АПЛ.

Фосу-Менса пройшов усі молодіжні команди збірної Нідерландів, від U-15, а з 2017 року вже зіграв 3 матчі за основну національну команду.

9. Маттео Гендузі

Молодий французький талант у свої 19 років уже став основним гравцем лондонського Арсеналу, граючи в центрі півзахисту.

У цьому сезоні Гендузі вже зіграв 6 матчів за "канонірів".

До Арсеналу француз приєднався цього сезону, з Лорьяну, де зіграв 26 матчів.

За головну команду Франції Маттео ще не приєднався, а поки грає за команду U-20.

8. Том Девіс

Ще одним півзахисником у цьому списку виявився вихованець Евертона Том Девіс.

Молодий англієць проводить вже третій сезон у складі "ірисок".

За цей час він вже зіграв 60 матчів і забив 4 голи.

Так як й інші гравці Девіс пройшов усі молодіжні збірні своєї країни, нещодавно перейшов до команди U-21, де за два матчі забив один гол.

7. Деклан Райс

Потрапив у цей список і одноклубник Андрія Ярмоленка Деклан Райс.

Англійський захисник вже провів 5 ігор за основну команду "молотобійців".

Досить дивно, те що англієць не виступає за свою молодіжну збірну, а представляє збірну Ірландії.

За команди U-19 та U-20, Райс провів 13 матчів та забив 6 голів.

6. Далот Діогу

На шостому місці опинився ще один представник Манчестер Юнайтед, португальський талант Далот Діогу.

Крайній захисник пройшов школу Порту і після 6 ігор за основну команду їм зацікавився МЮ.

За "манкуніанців" Далот ще не дебютував і навряд чи він це скоро зробить, але його потенціал неймовірно великий, тому він і потрапив до цього списку.

Як і інші представники цієї підбірки Далот пройшов усі молодіжні команди збірної і зараз грає за команду U-21.

5. Філ Фоден

П'ятірку відкриває найкращий гравець чемпіонату світу U-19, півзахисник Манчестер Сіті Філ Фоден.

Молодий півзахисник у свої 18 років провів 5 ігор за основну команду Манчестер Сіті, а також зіграв чимало матчів за молодіжні збірні Англії.

4. Адемола Лукман

Черговим представником Евертона став 21-річний нападник Адемола Лукман.

Розпочинав свою кар'єру англієць у Чарлтон Атлетік. Після 45-и матчів і 11 голів його придбав Евертон.

У складі "ірисок" Адемола провів 15 матчів та забив 1 гол.

Взмику Лукман перейшов до Лейпцига на правах оренди, де вже провів 11 матчів та забив 5 голів.

3. Трент Александр-Арнольд

Молодий англієць у свої 20 років вже став основним правим захисником у Ліверпулі, витіснивши зі складу досвідченого Натаніела Клайна.

У минулому сезоні Клопу довелося поставити Арнольда замість Клайна, який зазнав травми, з того часу молодий талант залишається основним гравцем команди.

26 травня 2018 року Арнольд став наймолодшим фіналістом Ліги чемпіонів.

2. Райан Сессеньон

На другому місці опинився лівий вінгер Фулгема Райан Сессеньон.

18-річний гравець з восьми років знаходився у академії Фулгема.

У 2016 році англієць дебютував за основну команду, а в минулому році він вивів свою команду до АПЛ, ставши найкращим гравцем Чемпіоншипу.

1. Маркус Решфорд

Звісно найкращим молодим гравцем АПЛ став молодий талант МЮ Маркус Решфорд.

У свої 18 він вже дебютував за Манчестер Юнайтед і за два роки провів 82 матча, забивши 18 голів.

У 2016-у році дебютував за збірну Англії і вже провів 29 матчів та забив 6 голів.

Джерело - Чемпіон.

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