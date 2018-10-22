ЗМІ: Циганков взимку перейде в Тоттенгем

Півзахисник Динамо Віктор Циганков може перейти в Тоттенгем під час зимового трансферного вікна.

Про це повідомляє TEAMTalk з посиланням на джерело близьке до київського клубу.

Тренер команди Маурісіо Почеттіно високо оцінює 20-річного українця і зацікавлений в підписанні. За інформацією, Тоттенгем запропонує 18 млн євро за гравця.

Циганковим також цікавилися Баварія, Барселона, Ліверпуль, Манчестер Юнайтед і Манчестер Сіті.

Нагадаємо, Морозюк розповів, чому Динамо багато не забиває.

А Леоненко розкритикував екс-тренера Динамо.

Джерело - TEAMTalk.