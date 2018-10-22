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Морозюк: Виник страх втратити три очки

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Морозюк: Виник страх втратити три очки

Півзахисник київського Динамо Микола Морозюк прокоментував перемогу біло-синіх над полтавською Ворсклою.

Його слова наводить Xsport.

"Забили важливий гол. Потім знову виник страх втратити три очки, і з цим нам треба боротися. Тиск Ворскли у другому таймі? Ми бачили довгі передачі, спроби підборів... Звичайно, якщо так грати, то, щось точно буде. Але я б не сказав, що у Ворскли були якісь реальні гольові ситуації. Можливо, кілька напівмоментів. Думаю, ми зіграли надійно в обороні", — розповів Морозюк.

Раніше наставник Динамо Олександр Хацкевич заявив, що у його клубу постійні проблеми в атаці.

Джерело - Xsport.

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