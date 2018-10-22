На матчі Шахтар — Манчестер Сіті очікують аншлаг

Напередодні матчу третього туру групового етапу Ліги чемпіонів між Шахтарем та Манчестер Сіті залишилося обмаль квитків.

Про це повідомляється на офіційній сторінці гірників у Twitter.

За інформацією, залишилося близько двох тисяч квитків.

В продаже осталось всего 2 тысячи билетов на завтрашний матч с «Манчестер Сити»!



Места в центральный сектор SkyUp Club еще доступны по ссылке ⬇https://t.co/jm1c9JLPaX pic.twitter.com/wEDGaTGKLl — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 22 жовтня 2018 р.

Матч відбудеться 23 жовтня о 22:00 на ОСК Металіст. Місткість стадіону — 40 003 місць

Нагадаємо, Манчестер Сіті вже в Україні.

А Олександр Зінченко може зіграти проти своєї колишньої команди.

Джерело - Чемпіон.