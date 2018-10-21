Екс-тренер збірної України очолить Спартак

Колишній асистент Андрія Шевченка - Рауль Ріанчо, буде призначений в.о. головного тренера московського Спартака.
Про це повідомляє Спорт-Експрес.
Керівництво московського клубу ухвалило принципове рішення про відставку італійця Массімо Каррери. Виконувати обов'язки головного тренера буде екс-асистент Сергія Реброва у Динамо та Андрія Шевченка в збірній України - іспанець Рауль Ріанчо.
Зазначається, що Спартак хоче запросити на пост головного тренера Леонарду Жардіма, звільненого з Монако.
Нагадаємо, Рауль Ріанчо залишив збірну України у червні.
Спартак замалював емблему Динамо на представленні Ріанчо.
Джерело - Спорт-Експрес.