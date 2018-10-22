Ми летимо в найкращу країну на світі: як Зінченко з МанСіті добиралися до Харкова. ВІДЕО

Манчестер Сіті прибув до Харкова, щоб провести матч третього туру групового етапу ЛЧ проти донецького Шахтаря.
Разом зх англійцями до України прилетів і Олександр Зінченко.
Перед вильотом Зінченко поспілкувався з обслуговуючим персоналом літака.
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▫ "Ми летимо в найкращу країну на світі" © Олександр Зінченко 🔝🇺🇦💪 (@zinchenko_96 / @mancity) #Legionnaires #Legioners #Ukraine #Легіонери #України #Oleksandr #Zinchenko #Олександр #Зінченко #ManCity #ManchesterCity #МанСіті #МанчестерСіті #ЗбірнаУкраїни #МиЗбірна #PremierLeague #Football #Top #Player #LegionersUa
Крім того, Зіна залишив пост у своєму Instagram.
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Нагадаємо, що Ман Сіті без Зінченка розгромив Бернлі.
Джерело - Чемпіон.