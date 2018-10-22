Ми летимо в найкращу країну на світі: як Зінченко з МанСіті добиралися до Харкова. ВІДЕО

Манчестер Сіті прибув до Харкова, щоб провести матч третього туру групового етапу ЛЧ проти донецького Шахтаря.

Разом зх англійцями до України прилетів і Олександр Зінченко.

Перед вильотом Зінченко поспілкувався з обслуговуючим персоналом літака.

Крім того, Зіна залишив пост у своєму Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram At home 🇺🇦 #UCL @championsleague Публикация от Oleksandr Zinchenko (@zinchenko_96) 21 Окт 2018 в 1:01 PDT

Нагадаємо, що Ман Сіті без Зінченка розгромив Бернлі.

Джерело - Чемпіон.