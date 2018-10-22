Визначилася бригада арбітрів на матч Ліги чемпіонів Шахтар - Манчестер Сіті

Відома бригада арбітрів, яку УЕФА призначив на матч 3-го туру групи F Ліги Чемпіонів між Шахтарем та Манчестер Сіті.

Призначення головним рефері отримав 42-річний Карлос дель Серро Гранде. Йому допомагатимуть: Хуан Карлос Юсте Хіменес та Роберто Діас Перес дель Паломар. 4-й арбітр - Теодоро Собріно Маган. Додаткові асистенти: Хуан Мартінес Мунуера та Сантьяго Хайме Латре. Вся суддівська бригада з Іспанії.

Суддівський спостерігач: Александру Дякону з Румунії. Делагат УЄФА Девід Макдауелл Зор зі Словенії.

Нагадаємо, що матч Шахтар - Манчестер Сіті відбудеться у вівторок, 23 жовтня. Початок зустрічі о 22.00.

Раіше, Манчестер Сіті прилетів до Харкова на матч Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

Також, Шахтар у 12-му турі УПЛ у меншості переміг Десну.

Джерело - ua-football.