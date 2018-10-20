Мій профіль

Динамо перемогло Ворсклу в УПЛ. ВІДЕО

Сьогодні 18:52 652
Ярмоленко травмувався у матчі за Вест Гем
Сьогодні 17:47 1123
Початок легенди: 64 роки тому Динамо вперше виграло Кубок СРСР. ВІДЕО
Сьогодні 16:35 643
Ярмоленко потрапив до стартового складу Вест Гема на лондонське дербі. ФОТО
Сьогодні 16:12 636
Маріуполь обіграв Зорю в чемпіонаті України
Сьогодні 16:06 428
Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію
Сьогодні 15:36 8764
Yastremska Run - розіграш за який українці аплодувала вся арена. ВІДЕО
Сьогодні 10:20 1832
Ястремська у важкій боротьбі програла півфінал турніру в Люксембузі
Вчора 23:20 1356
Ястремська - Бенчич: пряма онлайн-трансляція півфіналу
Вчора 20:50 4702
Міланське дербі, Моурінью їде в гості до Челсі: топ матчі вікенду
Вчора 19:45 728
Навколо спорту
Блоги
Лузери по-польськи: як воротар три рази "примагнітив" м'яч. ВІДЕО
Лузери по-польськи: як воротар три рази "примагнітив" м'яч. ВІДЕО Максим Буйдин
18.10.2018 20:27 1132
Стаховський пообіцяв винагороду за зустріч з "ватним" псевдожурналістом. ФОТО
Стаховський пообіцяв винагороду за зустріч з "ватним" псевдожурналістом. ФОТО Андрій Твердохліб
18.10.2018 12:21 1426
ТОП - 10 моментів дня в НБА. ВІДЕО
ТОП - 10 моментів дня в НБА. ВІДЕО Валерій Ручка
18.10.2018 10:44 389
Рекорд Коноплянки та неймовірний гол за вуха англійцям. ВІДЕО
Рекорд Коноплянки та неймовірний гол за вуха англійцям. ВІДЕО Максим Буйдин
17.10.2018 17:51 4936
57 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі. ВІДЕО
57 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі. ВІДЕО Максим Буйдин
17.10.2018 16:44 4644
Той хто хотів бути потрібним. Пам'яті Олега Базилевича
Той хто хотів бути потрібним. Пам'яті Олега Базилевича Максим Буйдин
17.10.2018 16:02 1067 1
Головний помічник Лобановського: яким ми запам'ятаємо Олега Базелевича. ФОТО
Головний помічник Лобановського: яким ми запам'ятаємо Олега Базелевича. ФОТО Андрій Твердохліб
17.10.2018 13:21 917
Гол, який можливий лише на тренуванні. ВІДЕО
Гол, який можливий лише на тренуванні. ВІДЕО Максим Буйдин
17.10.2018 07:10 4169
Мурашки по шкірі: фантастичне виконання Гімну України в Харкові. ВІДЕО
Мурашки по шкірі: фантастичне виконання Гімну України в Харкові. ВІДЕО Андрій Твердохліб
16.10.2018 23:59 3398
Супергол Маліновського вивів збірну України вперед у грі з Чехією. ВІДЕО
Супергол Маліновського вивів збірну України вперед у грі з Чехією. ВІДЕО Андрій Твердохліб
16.10.2018 22:41 8060
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:28 Футбол Вест Гем поступився Тоттенгему та залишився без Ярмоленка. ВІДЕО 453
20:04 Футбол Два гравця Колоса потрапили у жахливу ДТП. ВІДЕО 413
19:41 Футбол Дебютний асист Супряги допоміг Динамо здолати Ворсклу. ВІДЕО 252
19:27 Футбол Леганес відібрав очки у Валенсії, Лунін залишився у запасі 310
19:14 Футбол Ман Сіті без Зінченка розгромив Бернлі 220
19:01 Футбол Вест Гем програв Тоттенгему та втратив Ярмоленка 680
18:52 Футбол Динамо перемогло Ворсклу в УПЛ. ВІДЕО 652
18:36 Футбол Коноплянка залишився у запасі Шальке на гру проти Вердера. ФОТО 312
18:10 Хокей Донбас переміг Вікінгар у Континентальному кубку 356
17:59 Блог Епічний автогол від росіянина у фіналі юнацьких Олімпійських ігор. ВІДЕО 470
17:47 Футбол Ярмоленко травмувався у матчі за Вест Гем 1123
17:33 Футбол Челсі та МЮ влаштували нічийний трилер в АПЛ. ВІДЕО 758
17:16 Футбол Маріуполь переміг Зорю у видовищній грі УПЛ. ВІДЕО 394
17:00 Футбол Лунін залишився у запасі Леванте на матч з Валенсією 233
16:54 Футбол Челсі вирвав нічию у Манчестер Юнайтед в АПЛ 348
16:44 Футбол Ворскла - Динамо: стартові склади команд 535
16:35 Блог Початок легенди: 64 роки тому Динамо вперше виграло Кубок СРСР. ВІДЕО 643
16:14 Футбол Реал вдома сенсаційно поступився Леванте 652
16:12 Футбол Ярмоленко потрапив до стартового складу Вест Гема на лондонське дербі. ФОТО 636
16:06 Футбол Маріуполь обіграв Зорю в чемпіонаті України 428
15:52 Теніс Стаховський зіграє у фіналі кваліфікації на турнірі у Відні 238
15:36 Футбол Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 8764
15:30 Футбол Барселона реконтруюватиме Камп Ноу. ВІДЕО 283
15:25 Футбол Футбол 1 онлайн - пряма трансляція 63763
15:15 Футбол Президент Олімпіка розповів як діляться гроші від Шахтаря та Динамо 422

Ярмоленко травмувався у матчі за Вест Гем

Сьогодні 17:47 1123 0
Ярмоленко травмувався у матчі за Вест Гем

Андрій Ярмоленко отримав траму в матчі чемпіонату Англії за Вест Гем проти Тоттенгема.

Ярмоленко на 37-й хвилині поблизу чужих воріт оступився у боротьбі за м’яч та опинився на газоні. Вінгер Вест Гема не зміг продовжити матч, та був замінений. Ярмоленко залишив поле на ношах. 

За кілька хвилин після цього Вест Гем пропустив гол і рахунок став 0:1 на користь Тоттенгема. 

Андрій Ярмоленко розпочав матч проти Тоттенгема у стартовому складі Вест Гема

Нагадаємо, у іншій грі 9-го туру АПЛ Челсі на останніх хвилинах вирвав нічию у МЮ

Джерело - Чемпіон.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()