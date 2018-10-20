Ярмоленко травмувався у матчі за Вест Гем

Андрій Ярмоленко отримав траму в матчі чемпіонату Англії за Вест Гем проти Тоттенгема.

Ярмоленко на 37-й хвилині поблизу чужих воріт оступився у боротьбі за м’яч та опинився на газоні. Вінгер Вест Гема не зміг продовжити матч, та був замінений. Ярмоленко залишив поле на ношах.

За кілька хвилин після цього Вест Гем пропустив гол і рахунок став 0:1 на користь Тоттенгема.

Андрій Ярмоленко розпочав матч проти Тоттенгема у стартовому складі Вест Гема.

Нагадаємо, у іншій грі 9-го туру АПЛ Челсі на останніх хвилинах вирвав нічию у МЮ.

Джерело - Чемпіон.