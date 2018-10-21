Кадар плюнув у арбітра після попередження у матчі з Ворсклою. ВІДЕО

Захисник Динамо Тамаш Кадар плюнув у бік арбітра під час матчу УПЛ проти Ворскли

Про це повідомляє Профутбол у twitter.

На 59-й хвилині матчу арбітр Анатолій Абдула показав Кадару жовту картку, після чого угорський футболіст плюнув у бік судді, який вже розвернувся і не побачив епізоду.

Кайоде наступив на суперника, а Кадар плюнув в арбітра. Відео моменти з матчів. pic.twitter.com/zkftXs5Ry6 — ПРОФУТБОЛ (@profootballukr) 21 жовтня 2018 р.

Нагадаємо, Динамо перемогло у гостях Ворсклу з рахунком 1:0.

У іншому матчі 12-го туру УПЛ Олімпік переміг Чорноморець.

Джерело - Профутбол у twitter.