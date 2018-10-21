Генеральний директор Буковини: Клуб припинить своє існування

У футбольного клубу Буковина складна фінансова ситуацію.
Про це розповів генеральний директор команди Ігор Наболотний.
"У нас де-факто відсутній президент клубу. Він є тільки юридично, але ніякої участі у житті клубу він не бере. Останні півтора року ми фінансуємося виключно з міського та обласного бюджетів.
У місті відбулася зміна керівництва. І поки ми не знаємо, чи буде у нас фінансова підтримка наступного року. Якщо фінансування не отримаємо, то взимку клуб из 60—річною історією припинить своє існування", – сказав Наболотний.
Нагадаємо, ФК Суми за крок до зникнення.
Раніше з Першої ліги знялась харківська Кобра.
Джерело - football24.