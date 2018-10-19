Ще один український клуб за крок до зникнення

ПФК Суми має серйозні фінансові проблеми. Команда ледве доїхала на матч 12 туру Першої ліги проти Миколаєва.

Про це повідомляє Sportarena.

Клуб має заборгованості по заробітній платі перед гравцями, крім того, стоїть питання про подальше фінансування команди. Суми намагаються дограти до кінця першого кола, подальше фінансування команди під питанням.

Зауважимо, що після 12 турів Суми посідають 12 місце у турнірній таблиці Першої ліги та мають у своєму активі 12 очок.

Раніше з Першої ліги знялась харківська Кобра.

Джерело - sportarena.