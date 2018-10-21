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Львів мінімально здолав Арсенал-Київ

Сьогодні 16:11 360 0
Львів мінімально здолав Арсенал-Київ

Львів переграв Арсенал-Київ в 12-му турі чемпіонату України завдяки голу Бруно Дуарте.

Українська Прем'єр - Ліга

 12-й тур 

 20 жовтня

Львів - Арсенал 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 37 Бруно.
Вилучення: Бруно, 63 (друга жовта) – Лола, 74 (друга жовта)

Львів: Сарнавский, Адамюк, Мартан,  Парамонов, Путраш, Сабіно, Джонатан, Тейлор (Приймак, 90),  Западня (Голіков, 84), Жуліо Сезар (Каленчук, 55), Бруно.

Арсенал: Сітало,Майданевич, Домбровский, Баланюк (Зозуля, 90), Вакулко, Насонов, Фещук (Єрмаченко, 61),  Дубінчак, Сагуткін, Акулінін, Лола.

Нагадаємо, Динамо перемогло Ворсклу з рахунком 1:0

 Шахтар у 12-му турі УПЛ у меншості переміг Десну

Джерело - Чемпіон.

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