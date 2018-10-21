Львів мінімально здолав Арсенал-Київ

Львів переграв Арсенал-Київ в 12-му турі чемпіонату України завдяки голу Бруно Дуарте.
Українська Прем'єр - Ліга
12-й тур
20 жовтня
Львів - Арсенал 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 37 Бруно.
Вилучення: Бруно, 63 (друга жовта) – Лола, 74 (друга жовта)
Львів: Сарнавский, Адамюк, Мартан, Парамонов, Путраш, Сабіно, Джонатан, Тейлор (Приймак, 90), Западня (Голіков, 84), Жуліо Сезар (Каленчук, 55), Бруно.
Арсенал: Сітало,Майданевич, Домбровский, Баланюк (Зозуля, 90), Вакулко, Насонов, Фещук (Єрмаченко, 61), Дубінчак, Сагуткін, Акулінін, Лола.
Нагадаємо, Динамо перемогло Ворсклу з рахунком 1:0.
Шахтар у 12-му турі УПЛ у меншості переміг Десну.
Джерело - Чемпіон.