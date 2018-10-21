Марсело: Ми з Лопетегі до смерті

Мій профіль

Світоліна у двох сетах розібралася з Квітовою у стартовому матчі Підсумкового турніру

Сьогодні 13:42 1033
Світоліна сенсаційно обіграла Квітову. ВІДЕО
Сьогодні 14:26 721
Світоліна - Квітова - пряма онлайн-трансляція
Сьогодні 11:32 1598
У Мессі серйозна травма, аргентинець не зіграє проти Реала. ФОТО
Сьогодні 09:43 864
Світоліна - Квітова: жахлива статистика українки
Сьогодні 08:48 1905
Динамо перемогло Ворсклу в УПЛ. ВІДЕО
Вчора 18:52 1806
Ярмоленко травмувався у матчі за Вест Гем
Вчора 17:47 1851
Початок легенди: 64 роки тому Динамо вперше виграло Кубок СРСР. ВІДЕО
Вчора 16:35 1698
Ярмоленко потрапив до стартового складу Вест Гема на лондонське дербі. ФОТО
Вчора 16:12 916
Маріуполь обіграв Зорю в чемпіонаті України
Вчора 16:06 648
Навколо спорту
Блоги
Лузери по-польськи: як воротар три рази "примагнітив" м'яч. ВІДЕО
Лузери по-польськи: як воротар три рази "примагнітив" м'яч. ВІДЕО Максим Буйдин
18.10.2018 20:27 1155
Стаховський пообіцяв винагороду за зустріч з "ватним" псевдожурналістом. ФОТО
Стаховський пообіцяв винагороду за зустріч з "ватним" псевдожурналістом. ФОТО Андрій Твердохліб
18.10.2018 12:21 1449
ТОП - 10 моментів дня в НБА. ВІДЕО
ТОП - 10 моментів дня в НБА. ВІДЕО Валерій Ручка
18.10.2018 10:44 396
Рекорд Коноплянки та неймовірний гол за вуха англійцям. ВІДЕО
Рекорд Коноплянки та неймовірний гол за вуха англійцям. ВІДЕО Максим Буйдин
17.10.2018 17:51 4957
57 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі. ВІДЕО
57 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі. ВІДЕО Максим Буйдин
17.10.2018 16:44 4678
Той хто хотів бути потрібним. Пам'яті Олега Базилевича
Той хто хотів бути потрібним. Пам'яті Олега Базилевича Максим Буйдин
17.10.2018 16:02 1074 1
Головний помічник Лобановського: яким ми запам'ятаємо Олега Базелевича. ФОТО
Головний помічник Лобановського: яким ми запам'ятаємо Олега Базелевича. ФОТО Андрій Твердохліб
17.10.2018 13:21 926
Гол, який можливий лише на тренуванні. ВІДЕО
Гол, який можливий лише на тренуванні. ВІДЕО Максим Буйдин
17.10.2018 07:10 4189
Мурашки по шкірі: фантастичне виконання Гімну України в Харкові. ВІДЕО
Мурашки по шкірі: фантастичне виконання Гімну України в Харкові. ВІДЕО Андрій Твердохліб
16.10.2018 23:59 3419
Супергол Маліновського вивів збірну України вперед у грі з Чехією. ВІДЕО
Супергол Маліновського вивів збірну України вперед у грі з Чехією. ВІДЕО Андрій Твердохліб
16.10.2018 22:41 8073
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:51 Футбол Інтер-Мілан: де дивитися міланське дербі 54
15:32 Футбол Всі дії Ярмоленка в матчі з Тоттенгемом. ВІДЕО 630
15:12 Футбол Антунеш допоміг Хетафе дотиснути Райо Вальєкано в дев'ятому турі Ла-Ліги 184
14:51 Футбол Колишнього форварда Динамо вигнали з клубу через пиятику 1689
14:26 Теніс Світоліна сенсаційно обіграла Квітову. ВІДЕО 721
14:08 Футбол Олімпік - Чорноморець: де дивитися матч чемпіонату України 248
13:42 Теніс Світоліна у двох сетах розібралася з Квітовою у стартовому матчі Підсумкового турніру 1033
13:21 Баскетбол В центральному матчі дня НБА відбулася жорстка бійка. ВІДЕО 668
13:01 Теніс Світоліна впевнено виграла перший сет у Квітової. ФОТО 501
13:01 Футбол Бернард: Багато гравців хотіли через суд розірвати контракт з Шахтарем 1071
13:00 Футбол Неймовірні сейви Тер Штегена, які врятували Барсу від втрати очок. ВІДЕО 451
12:40 Навколо спорту Реванш відбувся: К'єлліні укусив Суареса в FIFA-19. ВІДЕО 722
12:39 Футбол Марсело: Ми з Лопетегі до смерті 253
12:34 Футбол Реал зганьбився у матчі проти Леванте. Інші матчі 9-го туру Ла-Ліги 530
12:15 Футбол Монпельє прийме Бордо: відео онлайн-трансляція матчу десятого туру Ліги 1 157
11:55 Футбол Гравці Ворскли поставили ультиматум Павелку 2179
11:33 Футбол Ель Класіко вперше за 11 років відбудеться без головних зірок 606
11:32 Теніс Світоліна - Квітова - пряма онлайн-трансляція 1598
11:18 Футбол Експерт телеканалу Футбол: На Динамо нецікаво дивитися 1205 1
10:59 Баскетбол Лейкерс програли другий матч поспіль без Михайлюка. Найкращі моменти дня в НБА. ВІДЕО 393 1
10:44 Футбол Травма Ярмоленка - все серйозно, стали відомі подробиці 1910
10:31 Футбол Команда Реброва зазнала першої поразки в сезоні 799
10:00 Футбол ПСЖ не помічає суперників у Лізі 1, чергова жертва - Ам'єн. ВІДЕО 462
09:43 Футбол У Мессі серйозна травма, аргентинець не зіграє проти Реала. ФОТО 864
09:30 Теніс Букмекери не вірять у Світоліну в матчі Підсумкового турніру проти Квітової 459

Марсело: Ми з Лопетегі до смерті

Сьогодні 12:39 253 0
Марсело: Ми з Лопетегі до смерті

Захисник Реала Марсело підтримує головного тренера команди Юлена Лопетегі

Про це сказав сам гравець.

"Ми з  Лопетегі до смерті. Між нами хороші стосунки, нам слід дозволити йому працювати і далі.

    Читайте також: Мессі зламав руку в матчі Ла-Ліги. 

Не можна порівнювати Юлена з Бенітесом. Ми переживаємо. Тиск на Реал неймовірний, але нам потрібно дивитися в камери. Ми не боїмося, але дуже стурбовані ", - сказав Марсело.

Нагадаємо, у матчі 9-го туру чемпіонату Іспанії Реал програв Леванте

Також, Ель Класіко відбудеться без головних зірок.

Джерело - matchday.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()