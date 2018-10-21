Марсело: Ми з Лопетегі до смерті

Захисник Реала Марсело підтримує головного тренера команди Юлена Лопетегі

Про це сказав сам гравець.

"Ми з Лопетегі до смерті. Між нами хороші стосунки, нам слід дозволити йому працювати і далі.

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Не можна порівнювати Юлена з Бенітесом. Ми переживаємо. Тиск на Реал неймовірний, але нам потрібно дивитися в камери. Ми не боїмося, але дуже стурбовані ", - сказав Марсело.