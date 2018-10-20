Челсі та МЮ влаштували нічийний трилер в АПЛ. ВІДЕО

У 9-му турі чемпіонату Англії Челсі та Манчестер Юнайтед звели внічию неймовірний за сюжетом матч.
Челсі відкрив рахунок на 21-й хвилині зусиллями Антоніо Рюдігера. Манчестер Юнайтед у відповідь забив по перерві двічі - дубль зробив Антоні Марсьяль. Від поразки Челсі у компенсований час врятував Росс Барклі.
Челсі та МЮ зіграли внічию 2:2.
Раніше, легенда МЮ Пол Соулз заявив, що форвард Ромелу Лукаку не підходить команді.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед оштрафували за запізнення на матч Ліги чемпіонів проти Валенсії.
Джерело - Чемпіон.