Челсі та МЮ влаштували нічийний трилер в АПЛ. ВІДЕО

У 9-му турі чемпіонату Англії Челсі та Манчестер Юнайтед звели внічию неймовірний за сюжетом матч.

Челсі відкрив рахунок на 21-й хвилині зусиллями Антоніо Рюдігера. Манчестер Юнайтед у відповідь забив по перерві двічі - дубль зробив Антоні Марсьяль. Від поразки Челсі у компенсований час врятував Росс Барклі.

Челсі та МЮ зіграли внічию 2:2.

Раніше, легенда МЮ Пол Соулз заявив, що форвард Ромелу Лукаку не підходить команді.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед оштрафували за запізнення на матч Ліги чемпіонів проти Валенсії.

Джерело - Чемпіон.