ПСЖ не помічає суперників у Лізі 1, чергова жертва - Ам'єн. ВІДЕО

У рамках 10 туру Ліги 1 ПСЖ вдома приймав Ам'єн. Парижани до матчу мали максимальний показник набраних очок.

Переможна серія продовжилась у цьому поєдинку. У першому таймі відзначились Маркіньйос та Рабйо, а у завершальні 10 хвилин Дракслер, Мбаппе та Діабі довели рахунок до непристойного.

ПСЖ після 10 турів має 30 очок з 30 можливих і впевнено лідирує в турнірній таблиці.

Чемпіонат Франції. Ліга 1

10 тур

20 жовтня

ПСЖ – Ам'єн 5:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 12 Маркіньйос, 2:0 - 42 Рабйо, 3:0 - 80 Дракслер, 4:0 - 84 Мбаппе, 5:0 - 88 Діабі.

Минлого туру ПСЖ рогромив Ліон.

Нагадаємо, що Мбаппе став номінантом на Золотий м'яч 2018.