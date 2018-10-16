Адвокат розповів, якого вироку чекає для Роналду

Адвокат Кріштіану Роналду переконаний, що його підзахисного виправдають у справі про зґвалтування.

Про це повідомляє Correio de Manha.

Адвокат Петер Крістіансен зустрівся зі слідчими, які займаються справою португальця. Захисник футболіста залишився задоволений підсумками зустрічі зі співробітниками поліції.

Крістіансен переконаний, що справа завершиться з позитивним результатом, а його клієнт буде визнаний невинним.

Нагадаємо, сестра Роналду закликала підтримати її брата.

Раніше, Роналду у зґвалтуванні звинуватила ще одна дівчина.

Джерело - Correio de Manha.