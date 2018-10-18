Ігуаїн: Мене вигнали з Ювентуса

Нападник Мілана Гонсало Ігуаїн не хотів покидати Ювентус цього літа.

Про це розповів сам гравець.

"Рішення піти було не моїм, я віддав усе за Ювентус і виграв багато трофеїв. Клуб вирішив зробити стрибок у плані якості, і тоді прийшов Кріштіану. Вони сказали мені, що я не можу залишитися, і що вони шукають рішення. Найкращим рішенням виявився Мілан. Власне кажучи - мене вигнали", - сказав Ігуаїн.