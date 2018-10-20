Шальке без Коноплянки програв Вердеру

У матч 8-го туру чемпіонату Німеччини Шальке поступився Вердеру, Євген Коноплянка просидів весь матч у запасі.
Коноплянка потрапив у заявку на матч, однак на поле так і не вийшов.
Шальке програв Вердеру 0:2 та з 6-ма очками опустився на 16-е місце у турнірній таблиці. Вердер набрав 17 пунктів та піднявся на 2-гу позицію.
Чемпіонат Німеччини, Бундесліга
8-й тур
20 жовтня
Шальке - Вердер 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 43 Еггештайн, 0:2 - 66 Еггештайн
Нагадаємо, Коноплянка побив досягнення Реброва у збірній України.
Крім цього, Євген Коноплянка заявив, що тактика Андрія Шевченка у збірній України працює.
Джерело - Чемпіон.