Шальке без Коноплянки програв Вердеру

У матч 8-го туру чемпіонату Німеччини Шальке поступився Вердеру, Євген Коноплянка просидів весь матч у запасі.

Коноплянка потрапив у заявку на матч, однак на поле так і не вийшов.

Шальке програв Вердеру 0:2 та з 6-ма очками опустився на 16-е місце у турнірній таблиці. Вердер набрав 17 пунктів та піднявся на 2-гу позицію.

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга

8-й тур

20 жовтня

Шальке - Вердер 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 43 Еггештайн, 0:2 - 66 Еггештайн

Нагадаємо, Коноплянка побив досягнення Реброва у збірній України.

Крім цього, Євген Коноплянка заявив, що тактика Андрія Шевченка у збірній України працює.

Джерело - Чемпіон.