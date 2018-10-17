Коноплянка: Якщо перемогли, значить тактика працює

Півзахисник збірної України Євген Коноплянка прокоментував перемогу над Чехією в групі Ліги націй, заявивши, що команда досягнула своїх цілей на турнірі.

Його слова наводить Xsport.

"Якщо перемогли, значить тактика працює. Взяли три очки і вийшли до наступного раунду. Це наша мета, і ми її досягнули. Гра була рівною, чехи добре контролювали гру, але це грало на нашу користь, коли у них були обрізки. Ми виходили в контратаки. Циганков міг ставити крапку в кінці матчу. Вважаю, що обидві команди зіграли грамотно. Після перших хвилин ми зрозуміли, що потрібно відійти від середньої лінії і чекати, коли чехи підійдуть ближче до наших воріт", — сказав Коноплянка.

Нагадаємо, П'ятов став найкпращим гравцем матчу.

А Маліновський назвав гол бельгійською атакою.

Джерело - Xsport.