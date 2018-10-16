Коноплянка перевершив досягнення Реброва у збірній України

Матч Ліги Націй проти Чехії став для Євгена Коноплянки 76-м у складі збірної України.

За цим показником півзахисник Шальке випередив Реброва, у якого 75 матчів за збірну, повідомляє Команда 1.

Таким чином, Коноплянка вийшов на загальне восьме місце за кількістю зіграних матчів у національній команді.

Нагадаємо, Євген Коноплянка вийшов у стартовому матчі збірної України на матч проти Чехії.

Гра між Україною та Чехією розпочалася із хвилини мовчанні у пам’ять про легендарного тренера Олега Базилевича.

Джерело - Команда 1.