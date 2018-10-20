Сачко: Нічийний результат був би справедливим

Головний тренер Ворскли Василь Сачко заявив, що нічия з Динамо була би справедливою.

Про це повідомляє Футбол 1.

"У чомусь нам не пощастило. Динамо як і раніше лідер нашого чемпіонату і бренд. Якби ми забили, нічийний результат був би справедливим. Ми не повинні пропускати такі голи. В середині поля був фол на нашому гравцеві, поки розбиралися, кияни провели атаку і забили", - сказав Сачко.