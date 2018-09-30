Поліція викликала представників Волині, Колоса і Балкан у справі про організацію договірних матчів

Національна поліція України викликала сімох людей на допит у справі про організацію договірних матчів. Про це Нацполіція повідомила в офіційному листі.

Про це повідомляє Sportarena.

На допит були викликані:

- гравець ФК Балкани Олександр Райчев;

- начальник команди ФК Балкани Костянтин Атанасов;

- почесний президент ФК Балкани Дмитро Голубєв;

- президент Федерації футболу Сумської області Андрій Прохорович;

- старший адміністратор ФК Волинь Олексій Хвесик;

- адміністратор ФК Колос Сергій Простімкін;

- віце-президент ФК Колос Віталій Шалімов.

Нагадаємо, навесні 2018 року в Україні почалася масова спецоперація у справі про футбольну корупцію, зокрема щодо "договірних" футбольних матчів, а 22 травня правоохоронні органи провели понад 50 обшуків в 9 областях України. Серед підозрюваних - гравці, тренери, арбітри, а також президенти клубів.

Раніше була інформація,що дві першолігові команди можуть бути зняті з чемпіонату через договірні матчі

Джерело - sportarena.