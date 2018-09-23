Футболіст Олімпіка спричинив ДТП на парковці. ФОТО

Гравець донецького Олімпіка не впорався з керуванням на парковці, біля Ашану, і врізався у бетонний стовб.
Про це повідомляє Facebook-група "Київ оперативний".
За інформацією видання, невідомий водій на Porsche не впорався з керуванням на парковці біля Ашана на вулиці Драгоманова в Києві, влетівши в уже припарковані авто і залізобетонну колону.
Також повідомляється, що гравець чогось зняв номера, хоча всі знають, що він футболіст Олімпіка.
Нагадаємо, Олімпік впевнено переміг Арсенал в УПЛ.
Джерело - champion.com.ua.