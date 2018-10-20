Леганес відібрав очки у Валенсії, Лунін залишився у запасі

У матчі 9-го туру чемпіонату Іспанії Леганес із Андрієм Лунінин у запасі зіграв у гостях внічию з Валенсією.

Український голкіпер потрапив до заявки Леганеса на матч, однак за грою проти Валенсії спостерігав з лави запасних.

Леганес має 8 очок та займає у турнірній таблиці 17-е місце. Валенсія з 10 пунктами йде 12-ю.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

9-й тур

20 жовтня

Валенсія - Леганес 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 63 Гумбау (з пенальті), 1:1 - 85 Гайя

Нагадаємо, лідер Реала був проти переходу Луніна.

Також, Реал поставив Леганесу жорсткі умови, щодо оренди Луніна.

Джерело - Чемпіон.