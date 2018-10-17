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Легенда Манчестер Юнайтед розкритикувала лідера команди

Вчора 22:41 262 0
Легенда Манчестер Юнайтед розкритикувала лідера команди

Відомий у минулому центральний півзахисник Манчестер Юнайтед Пол Скоулз вважає, що Ромелу Лукаку не підходить для "манкуніанців".

Про це повідомляє betnews365.com.

"Сумніваюся, що Манчестер Юнайтед з Лукаку в складі зможе коли-небудь виграти чемпіонат Англії. Він недостатньо здібний у грі за межами штрафного майданчика. І, на мій погляд, просто прикладає недостатньо зусиль на полі", - заявив Скоулз.

Скоулз зазначив, що Лукаку незамінний у складі МЮ.

"Звичайно, він ще молодий, та й забиває багато. І все ж свій потенціал він не реалізовує. Інше питання, що більше в центрі нападу в МЮ грати зараз нікому ", - сказав Скоулз в коментарі ESPN.

У нинішньому сезоні Лукаку забив 4 голи, а всього провів за МЮ 62 матчі і відзначився 31 точним ударом.

Нагадаємо, Реал має намір придбати Лукаку.

Джерело - betnews365.com.

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