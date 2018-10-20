Челсі вирвав нічию у Манчестер Юнайтед в АПЛ

Челсі врятувався від поразки на останніх хвилинах матчу чемпіонату Англії проти Манчестер Юнайтед.

Челсі відкрив рахунок на 21-й хвилині зусиллями Антоніо Рюдігера. Манчестер Юнайтед у відповідь забив по перерві двічі - дубль зробив Антоні Марсьяль.

Від поразки Челсі у компенсований час врятував Росс Барклі.

Челсі та МЮ зіграли внічию 2:2.

Чемпіонат Англії, АПЛ

9-й тур

20 жовтня

Челсі - Манчестер Юнайтед 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 21 Рюдігер, 1:1 - 55 Марсьяль, 1:2 - 73 Марсьяль, 2:2 - 90+6 Барклі

Нагадаємо, Жозе Моурніью запевнив, що не святкуватиме, у разі перемоги над Челсі.

Раніше, Еден Азар заявив, що не проти завершити кар’єру в Челсі.

Джерело - Чемпіон.