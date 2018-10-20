Челсі вирвав нічию у Манчестер Юнайтед в АПЛ

Челсі врятувався від поразки на останніх хвилинах матчу чемпіонату Англії проти Манчестер Юнайтед.
Челсі відкрив рахунок на 21-й хвилині зусиллями Антоніо Рюдігера. Манчестер Юнайтед у відповідь забив по перерві двічі - дубль зробив Антоні Марсьяль.
Від поразки Челсі у компенсований час врятував Росс Барклі.
Челсі та МЮ зіграли внічию 2:2.
Чемпіонат Англії, АПЛ
9-й тур
20 жовтня
Челсі - Манчестер Юнайтед 2:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 21 Рюдігер, 1:1 - 55 Марсьяль, 1:2 - 73 Марсьяль, 2:2 - 90+6 Барклі
Нагадаємо, Жозе Моурніью запевнив, що не святкуватиме, у разі перемоги над Челсі.
Раніше, Еден Азар заявив, що не проти завершити кар’єру в Челсі.
Джерело - Чемпіон.