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Челсі вирвав нічию у Манчестер Юнайтед в АПЛ

Сьогодні 16:54 264 0
Челсі вирвав нічию у Манчестер Юнайтед в АПЛ

Челсі врятувався від поразки на останніх хвилинах матчу чемпіонату Англії проти Манчестер Юнайтед.

Челсі відкрив рахунок на 21-й хвилині зусиллями Антоніо Рюдігера. Манчестер Юнайтед у відповідь забив по перерві двічі - дубль зробив Антоні Марсьяль. 

Від поразки Челсі у компенсований час врятував Росс Барклі. 

Челсі та МЮ зіграли внічию 2:2. 

Чемпіонат Англії, АПЛ

9-й тур

20 жовтня

Челсі - Манчестер Юнайтед 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 21 Рюдігер, 1:1 - 55 Марсьяль, 1:2 - 73 Марсьяль, 2:2 - 90+6 Барклі

Нагадаємо, Жозе Моурніью запевнив, що не святкуватиме, у разі перемоги над Челсі

Раніше, Еден Азар заявив, що не проти завершити кар’єру в Челсі

Джерело - Чемпіон.

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