Азар може закінчити кар'єру в Челсі

Вінгер Челсі Еден Азар може залишитися в клубі до кінція кар'єри.
Про це сказав сам футболіст.
"Я можу закінчити кар'єру в Челсі. Ніяких проблем. Я щасливий в клубі, у нас прекрасна команда, а моя сім'я щаслива тут.
Якщо я не переїду до Іспанії, це не стане проблемою. Я люблю фанатів і сподіваюся, що вони люблять мене. Що б не сталося, я буду отримувати задоволення", - сказав Еден Sky Sports.
У цьому сезоні Азар провів 10 матчів за "синіх" у всіх турнірах, забивши 8 голів і віддавши 3 гольові передачі.
Нагадаємо, Челсі готовий продати Азара.
Реал готовий придбати вінгера лондонців Едена Азара.
Джерело - ua-football.