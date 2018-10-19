Азар може закінчити кар'єру в Челсі

Вінгер Челсі Еден Азар може залишитися в клубі до кінція кар'єри.

Про це сказав сам футболіст.

"Я можу закінчити кар'єру в Челсі. Ніяких проблем. Я щасливий в клубі, у нас прекрасна команда, а моя сім'я щаслива тут.

Якщо я не переїду до Іспанії, це не стане проблемою. Я люблю фанатів і сподіваюся, що вони люблять мене. Що б не сталося, я буду отримувати задоволення", - сказав Еден Sky Sports.