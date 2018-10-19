Мій профіль

ФФУ вивела кругленьку суму через офшори. ВІДЕО

Сьогодні 11:24 1050
Ястремська: Потрібно підібрати правильну тактику
Сьогодні 10:12 515
Герої юнацької Олімпіади: хто здобував медалі в українську скарбничку. ФОТО
Вчора 23:56 580
Стало відомо з ким зіграє Ястремська у півфіналі на турнірі в Люксембурзі
Вчора 22:57 1228
Українських гравців команди Карпаталія довічно дискваліфікували. ФОТО
Вчора 22:07 1398
Ястремська впевнено переграла росіянку. ВІДЕООГЛЯД
Вчора 17:39 863
Ястремська вибила росіянку і вдруге поспіль зіграє в півфіналі WTA турніру
Вчора 16:48 2773
Ястремська - Гаспарян: пряма онлайн-трансляція
Вчора 15:34 1908
Україна проти Росії: Ястремська зіграє за вихід до півфіналу Люксембургу з Гаспарян
Вчора 14:33 630
Ястремська у двох сетах знищила екс-першу ракетку світу. ВІДЕО
Вчора 10:20 1269 1
Навколо спорту
Блоги
57 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі. ВІДЕО
57 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі. ВІДЕО Максим Буйдин
17.10.2018 16:44 4329
Той хто хотів бути потрібним. Пам'яті Олега Базилевича
Той хто хотів бути потрібним. Пам'яті Олега Базилевича Максим Буйдин
17.10.2018 16:02 1049 1
Головний помічник Лобановського: яким ми запам'ятаємо Олега Базелевича. ФОТО
Головний помічник Лобановського: яким ми запам'ятаємо Олега Базелевича. ФОТО Андрій Твердохліб
17.10.2018 13:21 890
Гол, який можливий лише на тренуванні. ВІДЕО
Гол, який можливий лише на тренуванні. ВІДЕО Максим Буйдин
17.10.2018 07:10 4121
Мурашки по шкірі: фантастичне виконання Гімну України в Харкові. ВІДЕО
Мурашки по шкірі: фантастичне виконання Гімну України в Харкові. ВІДЕО Андрій Твердохліб
16.10.2018 23:59 3053
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:50 Футбол Ще один український клуб за крок до зникнення 389
16:32 Футбол Азар може закінчити кар'єру в Челсі 224
16:15 Футбол Відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубка Короля 345
15:56 Теніс Калініна зіграє в півфіналі турніру ITF 178
15:28 Футбол Арсенал дозаявив чотирьох новачків 380
15:04 Футбол Ліон — Нім: відео онлайн-трансляція десятого туру Ліги 1 150
14:44 Навколо спорту Не футболістами єдиними: Білодід поділилася дивними музичними смаками 514
14:34 Бокс Ломаченко поділився думками про майбутній бій Пакьяо — Бронер 347
14:20 Теніс Букмекери віддають перевагу Ястремській перед півфіналом 595
13:47 Футбол Франкфурт — Фортуна: відео онлайн-трансляція восьмого туру Бундесліги 180
13:23 Футбол Мамаєв залишиться під вартою 286
13:06 Теніс Снігур пройшла у перший юніорський півфінал 426
12:53 Футбол Бензема відреагував на звинувачення у викраденні людини. ФОТО 408
12:32 Бокс Дерев'янченко провів останні спаринги перед боєм. ФОТО 680
12:28 Блог 5 років тому Арсенал забив неймовірний гол Норвічу. ВІДЕО 350
12:15 Футбол Ще один гравець МЮ хоче піти з клубу 413
12:05 Футбол Футбол 1, 2: пряма трансляція 62038
11:52 Футбол У Полтаві відкрили недороблений футбольний майданчик. ФОТО 629
11:43 Баскетбол Леброн Джеймс ніколи не перемагав у першому матчі за новий клуб 271
11:31 Футбол Де дивитися матч 12 туру УПЛ Шахтар — Десна 856 2
11:24 Футбол ФФУ вивела кругленьку суму через офшори. ВІДЕО 1050
10:54 Футбол Уболівальники щиро привітали Хацкевича із днем народження 748
10:39 Футбол Бейл може допомогти Реалу в найближчому матчі 240
10:21 Баскетбол Барселона без Пустового обіграла Баварію в Євролізі 302
10:12 Теніс Ястремська: Потрібно підібрати правильну тактику 515

Азар може закінчити кар'єру в Челсі

Сьогодні 16:32 224 0
Азар може закінчити кар'єру в Челсі

Вінгер Челсі Еден Азар може залишитися в клубі до кінція кар'єри.

Про це сказав сам футболіст.

"Я можу закінчити кар'єру в Челсі. Ніяких проблем. Я щасливий в клубі, у нас прекрасна команда, а моя сім'я щаслива тут.

Якщо я не переїду до Іспанії, це не стане проблемою. Я люблю фанатів і сподіваюся, що вони люблять мене. Що б не сталося, я буду отримувати задоволення", - сказав Еден Sky Sports.

У цьому сезоні Азар провів 10 матчів за "синіх" у всіх турнірах, забивши 8 голів і віддавши 3 гольові передачі.

Нагадаємо, Челсі готовий продати Азара.

Реал готовий придбати вінгера лондонців Едена Азара.

Джерело - ua-football.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()