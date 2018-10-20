Барселона реконтруюватиме Камп Ноу. ВІДЕО

Легендарний стадіон Барселони Камп Ноу у найближчі роки буде модернізований. Каталонці вже представили проект реконструкції арени.

Про це повідомляє клуб у своєму офіційному Twitter.

🔵🔴 ESPAI BARÇA

Where dreams are bigger pic.twitter.com/0uMq9VS8fq — FC Barcelona (@FCBarcelona) 20 жовтня 2018 р.

Вартість робіт становитиме більше 400 млн євро, а реконструкцію планують завершити 2021 року. Трибуни оновленого Камп Ноу будуть повністю накритими, а сама арена буде здатна вмістити близько 105 тисяч глядачів.

Камп Ноу був відкритий 1957 року. Стадіон приймав поєдинки чемпіонатів світу та Європи, фінали єврокубків та Олімпіади-1992.

Раніше іспанський гранд оновив свою емблему, яку введуть на початку наступного сезону.

Також, Барселона поверне жовтий комплект форми.

Джерело - twitter/FCBarcelona.