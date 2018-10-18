Барселона поверне жовтий комплект форми. ФОТО

З'явилися перші фотографії можливої виїзної форми Барселони на наступний сезон.

Про це повідомляє football.ua з посиланням на FootyHeadlines.

Футболки будуть жовтого кольору з діагональною синьо-гранатовою смугою. Форма дуже схожа на ту, що носила команда в 70-х роках.

Різниця лише у тому, що смуга направлена в протилежну сторону. Дизайн узгодили з керівництвом Барселони, а рада директорів 20-го жовтня має його затвердити.

Раніше іспанський гранд оновив свою емблему, яку введуть на початку наступного сезону.

Джерело - football.ua.