Фонсека приганьбив українських суддів

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека незадоволений суддійвством у матчі 12 туру УПЛ проти Десни.

Про це сказав сам наставник гірників.

"Я б не хотів обговорювати суддівство сьогодні. Хочу поговорити про інші речі. Але чому українські арбітри не судять важливі матчі в Європі? Мені важко сказати, та це факт. Мабуть їм варто замислитися над цим",- сказав Фонсека.