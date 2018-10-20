Фонсека приганьбив українських суддів

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека незадоволений суддійвством у матчі 12 туру УПЛ проти Десни.
Про це сказав сам наставник гірників.
"Я б не хотів обговорювати суддівство сьогодні. Хочу поговорити про інші речі. Але чому українські арбітри не судять важливі матчі в Європі? Мені важко сказати, та це факт. Мабуть їм варто замислитися над цим",- сказав Фонсека.
Нагадаємо, Тайсон роздасть автографи в центрі Києва.
Також Шахтар продав майже всі квитки на гру з Манчестер Сіті.
Джерело - football24.ua.